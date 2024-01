Concurso da PM do Ceará tem lista com candidatos aprovados divulgada; confira

O Governo do Estado divulgou a lista de convocação dos candidatos aprovados em concursos para a Polícia Militar do Ceará (PMCE) com 1.313 nomes. Os nomes estão disponíveis no Diário Oficial do Estado (DOE) desta quinta-feira (11).

Serão preenchidas 1.200 vagas imediatas para soldado e 113 para segundo-tenente. Além da ocupação imediata, foi aprovada a ampliação do cadastro de reserva para ambas as funções, sendo 820 vagas para o posto de soldado e 477 vagas para o cargo de segundo-tenente.

Veja também

As provas foram realizadas no primeiro semestre de 2023. Em uma delas, cerca de quatro pessoas foram presas por tentarem fraudar o concurso para soldado.

Confira os resultados

Polêmica

O concurso para a Polícia Militar do Ceará (PMCE) havia sido suspenso pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF). A decisão, expedida no dia 7 de dezembro de 2023, acatou uma solicitação da Procuradoria-Geral da República (PGR), que contestou a limitação do número de vagas ofertadas para candidatas mulheres.

No dia 20 do mesmo mês, os concursos públicos para formação de soldado e de segundo-tenente da Polícia Militar do Ceará (PMCE) foram liberados após o Estado extinguir o percentual mínimo de 15% para mulheres.