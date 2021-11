Colégios militares de Fortaleza, Juazeiro, Maracanaú e Sobral abrem vagas para 1.526 alunos

Começaram às 8h30 desta segunda-feira (8) e seguem até as 23h59 do dia 18 de novembro as inscrições para a seleção de 1.526 novos alunos dos colégios militares do Ceará. A unidade de Fortaleza oferta 502 vagas, seguida por Juazeiro do Norte (368), Maracanaú (280) e Sobral (376). Do total de matrículas, 50% serão destinadas a dependentes das forças de segurança.

A inscrição, cujo valor é R$ 25, deve ser feita exclusivamente por meio digital no site do Legalle Concursos até as 23h59 do próximo dia 18 de novembro (quinta-feira). A Coordenadoria dos Colégios da Polícia Militar do Ceará reforça que não haverá inscrições presenciais.

Capital

1º Colégio da Polícia Militar General Edgard Facó

1º Ano do Ensino Fundamental - 40 vagas

2º Ano do Ensino Fundamental - 90 vagas

3º Ano do Ensino Fundamental - 40 vagas

4º Ano do Ensino Fundamental - 14 vagas

6º Ano do Ensino Fundamental - 84 vagas

7º Ano do Ensino Fundamental - 46 vagas

8º Ano do Ensino Fundamental - 48 vagas

9º Ano do Ensino Fundamental - 40 vagas

1º Ano do Ensino Médio - 22 vagas

2º Ano do Ensino Médio - 44 vagas

3º Ano do Ensino Médio - 34 vagas

Juazeiro do Norte

2º Colégio da Polícia Militar Coronel Hervano Macêdo Júnior

6º Ano do Ensino Fundamental - 68 vagas

7º Ano do Ensino Fundamental - 56 vagas

8º Ano do Ensino Fundamental - 62 vagas

1º Ano do Ensino Médio - 142 vagas

2° Ano do Ensino Médio - 18 vagas

3º Ano do Ensino Médio - 22 vagas

Maracanaú

3º Colégio da Polícia Militar Tenente Mário Lima

9º do Ensino Fundamental - 68 vagas

1º Ano do Ensino Médio - 152 vagas

2º Ano do Ensino Médio - 32 vagas

3º Ano do Ensino Médio - 28 vagas

Sobral

4º Colégio da Polícia Militar Ministro Jarbas Passarinho

9º do Ensino Fundamental - 68 vagas

1º Ano do Ensino Médio - 152 vagas

2º Ano do Ensino Médio - 114 vagas

3º Ano do Ensino Médio - 42 vagas

Perfil

Das 1.526 vagas disponíveis, 726 serão preenchidas por dependentes de agentes da Polícia Militar do Ceará (PMCE), Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE), da Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) e da Perícia Forense do Ceará (Pefoce). As demais serão deverão ser ocupadas pelos outros candidatos conforme a ordem de classificação no processo seletivo.

Prova

O exame de conhecimentos ocorrerá em local, dia e horário previstos no cartão de inscrição, que ainda será disponibilizado para impressão.

Candidatos do 1º do EF deverão levar lápis preto, apontador, caixa de lápis colorido e borracha. Já os do 2º ao 4º do EF são exigidos lápis preto, borracha e apontador. Os alunos do 6º ao 9º ano e do 1º ao 3º do Ensino Médio precisam estar com caneta esferográfica de cor azul ou preta, fabricada em material transparente.

Conteúdo

1º Ano do Ensino Fundamental - provas subjetivas com 10 questões de Língua Portuguesa e 10 questões de Matemática.

2º ao 9º do Ensino Fundamental e Ensino Médio - provas objetivas de múltipla escolha (A, B, C e D), com uma única resposta correta, sendo 10 questões de Língua Portuguesa e 10 questões de Matemática.