Ceará Credi abre inscrições para agente de microcrédito na região da Grande Fortaleza

O Programa de Microcrédito Produtivo do Governo do Estado (Ceará Credi) abriu vagas para formação de cadastro de reservas para o cargo de agente de microcrédito na região da Grande Fortaleza. As inscrições são gratuitas, sendo realizadas através do site do Instituto de Desenvolvimento do Trabalho (IDT).

É possível se candidatar até dia 12 de julho. O processo seletivo terá a fase de análise de currículos e, depois, de avaliação das condições contratuais, ou seja, checagem de documentos e avaliação de saúde ocupacional.

O Ceará Credi é um programa que busca disponibilizar crédito para fortalecimento de micro e pequenos negócios no Estado. Já foram liberados mais de R$ 127 milhões em crédito para aproximadamente 51 mil microempreendedores.

Quais os requisitos da vaga?

Para se inscrever, é necessário ter ensino médio completo, além de ter disponibilidade para viagens e experiência profissional em vendas externas, análise de crédito, cobrança, microcrédito.

Os candidatos parecisam ser residentes de municípios da Grande Fortaleza, incluindo:

Aquiraz;

Caucaia;

Cascavel;

Chorozinho;

Eusébio;

Fortaleza;

Guaiuba;

Horizonte;

Itaitinga;

Maracanaú;

Maranguape;

Pacajus;

Pacatuba;

Paracuru;

Paraipaba;

Pindoretama;

São Luís do Curu;

São Gonçalo do Amarante;

Trairi.

Onde se inscrever?

