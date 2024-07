Brisanet anuncia 100 vagas de emprego em Fortaleza; veja como se inscrever

A Brisanet abriu um processo seletivo com 100 vagas para a função de Promotor de Vendas 5G, em Fortaleza. As vagas são para candidatos com ensino médio completo ou que estejam cursando. É preciso ter conhecimento na área de vendas e disponibilidade para atuar de forma externa, na modalidade porta a porta.

As seletivas serão realizadas entre 30 de julho e 8 de agosto, na loja da Brisanet na Washington Soares e em espaços do Sine na cidade.

Como se inscrever?

Os candidatos precisam levar o currículo impresso e um documento oficial com foto para a loja da Brisanet na Avenida Washington Soares e em espaços do Sine na cidade.

Confira os endereços:

30/07 e 31/07 - Sine Aldeota. Horário - 08h30. Endereço: Avenida Santos Dumont, 2500, Aldeota (Sala 1)

Sine Aldeota. Horário - 08h30. Avenida Santos Dumont, 2500, Aldeota (Sala 1) 06/08 a 08/08 - Sine Centro. Horário - 08h30. Endereço: Rua Guilherme Rocha, 175, Centro

Sine Centro. Horário - 08h30. Rua Guilherme Rocha, 175, Centro 07/08 - Loja Brisanet Washington Soares. Turno: Manhã (08h30) - Tarde (13h30). Endereço: Avenida Washington Soares, 4150, Água Fria

Quais os benefícios da vaga?

Dentre os benefícios da vaga, estão:

Oferta de plano de saúde coparticipativo pela Unimed;

Plano odontológico;

Descontos em instituições de ensino superior de até 60%;

Seguro de vida;

Descontos de até 50% nos serviços Brisanet (após o período de experiência);

Auxílio alimentação;

Vale transporte.

Mais informações sobre as vagas, é possível acessar a página de Carreiras da Brisanet.