Bolsa-Formação do Pronasci oferta mais de 63 mil vagas para agentes de segurança pública; confira

O Ministério da Justiça e Segurança Pública divulgou nessa quarta-feira (31) o segundo edital do projeto Bolsa-Formação, destinado a servidores efetivos e ativos das polícias militar, civil e penal, além de bombeiros militares, peritos criminais e guardas municipais. São ofertadas 63,3 mil vagas em todo o Brasil.

Interessados em participar do projeto, que conta com o investimento de R$ 57 milhões do Governo Federal, devem se inscrever entre os dias 12 e 19 de agosto, por meio do Sistema Nacional de Informações de Segurança Pública.

Estão aptos às inscrições profissionais de estados que aderiram tanto ao Bolsa-Formação como ao Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania (Pronasci).

Como é o treinamento?

As capacitações são ministradas na modalidade de ensino a distância (EaD) e duram, no máximo, um mês. Ao final do curso, de acordo com o Governo, os participantes que tiverem seus pedidos aprovados receberão o pagamento único de R$ 900.

A diretora de Ensino e Pesquisa da Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp), Michele dos Ramos, acredita que a segunda edição do Bolsa-Formação reforça o compromisso do Ministério da Justiça com a valorização e a capacitação dos profissionais do Sistema Único de Segurança Pública.

"Os cursos cobrem tópicos essenciais para a segurança pública no país e foram desenvolvidos com a colaboração de profissionais de diversos órgãos de segurança pública, acadêmicos e organizações da sociedade civil. Isso garante uma abordagem diversificada e complementar, refletindo uma ampla gama de experiências e perspectivas", aponta.