Beach Park abre seleção com 250 vagas de emprego temporário; saiba como participar

O Beach Park está com 250 vagas abertas de emprego temporário para o período de alta estação, que compreende de junho ao fim de agosto de 2023.

As vagas são para as funções de recepcionista, auxiliar de serviços gerais, auxiliar de cozinha, camareiro(a), estoquista, instrutor(a) de brinquedos, atendente de A&B, commis, garçom, recreador(a), vendedor(a), promotor(a) de Marketing e consultor(a) de Turismo.

As seleções para preenchimento das vagas já começaram e os interessados devem enviar currículo para o e-mail vagas@beachpark.com.br, informando o cargo de interesse no assunto do e-mail.

Segundo o parque aquático, é desejável que os candidatos residam no entorno do Beach Park, como Aquiraz, Eusébio e no bairro Messejana, em Fortaleza.

Pré-requisitos

Entre os pré-requisitos exigidos, é solicitado o Ensino Médio completo e algumas oportunidades não exigem experiência prévia na função, proporcionando mais chances para aqueles que buscam uma colocação.