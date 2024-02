Azul abre processo seletivo para Programa Social Melhor Aprendiz; saiba mais

A Azul está com inscrições abertas para a 2ª edição do seu Programa Melhor Aprendiz, que tem o objetivo de proporcionar aos jovens estudantes, em vulnerabilidade social, a perspectiva de desenvolvimento da carreira, atuando em áreas administrativas, de aeroportos e de cargas da empresa.

Para participar, é preciso ter idade entre 16 e 22 anos e 4 meses, estar estudando o ensino médio ou ter concluído e não ter atuado como aprendiz anteriormente. As inscrições poderão ser realizadas até o dia 7 de fevereiro por meio do site do programa.

São mais de 100 vagas ofertadas, distribuídas nas cidades de: Campinas (SP), Barueri (SP), São Paulo (SP), Salvador (BA), Fortaleza (CE), Recife (PE), Belo Horizonte (MG), Vitória (ES), Rio de Janeiro (RJ), Brasília (DF), Manaus (AM), Boa Vista (RR), Porto Alegre (RS), Navegantes (SC), entre outras.

O valor da bolsa é de R$ 995,08, e os selecionados terão como benefícios vale-transporte e vale-refeição.

Processo seletivo

A primeira fase é composta pela inscrição, seguida de testes de conhecimentos gerais e comportamentais. Os classificados para a segunda etapa, serão convidados para participar de um painel presencial ou online com o time de gestores e Impacto Social da Azul.

Após a segunda etapa, os candidatos selecionados serão chamados para os exames e processos admissionais e darão início ao programa de carreira na maior empresa aérea do país.