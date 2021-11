Assaí Atacadista abre 88 vagas de emprego temporárias para fim de ano

Com as festividades de fim de ano se aproximando, o Assaí Atacadista está com 88 vagas de emprego abertas no Ceará.

As oportunidades são para atuação nas lojas Bezerra de Menezes, Washington Soares, Parangaba, Messejana, Caucaia, Juazeiro do Norte, Sobral, Maracanaú e Iguatu.

As oportunidades se dividem entre as funções de operador de caixa, repositor de mercearia, repositor de perecíveis, entre outras.

Os interessados em participar das seleções devem se cadastrar exclusivamente neste link até o dia 16 de novembro.

Documentos necessários

RG e CPF

Número de telefone

Endereço de e-mail

Todas as vagas têm como pré-requisito ensino médio completo. O período de contrato será de 22 de novembro até 31 de dezembro de 2021.

