Aprovados no concurso do Metrofor terão convocação divulgada no Diário Oficial desta quinta (19)

A convocação dos aprovados no concurso da Companhia Cearense de Transportes Metropolitanos (Metrofor) estará disponível no Diário Oficial do Estado (DOE), desta quinta-feira (19). A informação foi compartilhada vias redes sociais pelo governador Elmano de Freitas.

"Ótima notícia para os aprovados no concurso do Metrofor. A convocação será publicada no Diário Oficial (DOE) de hoje. São 141 profissionais que passam a integrar os quadros do Governo do Ceará. Aproveito para desejar um ótimo trabalho a todas e todos os novos servidores", escreveu o chefe do Executivo estadual.

Veja também

Imbróglio jurídico

A Justiça do Ceará suspendeu, em 11 de junho, o concurso público para o metrô de Fortaleza. As provas aconteceriam no dia 12 de junho com mais de 30 mil inscritos. Contudo, foi retomado o certame, em 12 de junho.

O Poder Judiciário argumentou que o edital não exigia requisitos mínimos para a função de assistente de condutor de VLT e tinha de ser suspenso até a retificação do edital.

Após imbróglio jurídico, a prova ocorreu no último dia 21 de agosto.