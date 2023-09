Amazon Brasil abre vagas de estágio em tecnologia com opção de trabalho virtual; saiba mais

A Amazon está com inscrições abertas para o programa de estágio na área de tecnologia internacional do seu site no Brasil. São mais de 20 vagas com opção de trabalho presencial e remoto.

As oportunidades são para estudantes de todo o Brasil e a seleção prioriza candidatos de grupos minorizados, como mulheres, pessoas pretas e pessoas com deficiência.

As inscrições não têm data de encerramento e devem ser feitas acessando o link. Podem participar do processo seletivo estudantes de Ciências da Computação, Engenharia da Computação, Processamento de Dados, Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Informática ou áreas correlatas, e ter graduação prevista entre dezembro de 2024 e dezembro de 2025.

Assuntos relacionados

Área de atuação

Segundo a Amazon, o time de tecnologia internacional é responsável pela criação de soluções e sistemas para a operação do site e aplicativo da empresa nas frentes de varejo e marketplace.

O time é também responsável pelos sistemas internos de gestão da logística, inventário, cadeia de suprimentos, entre outros. A missão, conforme a empresa, é criar tecnologias, produtos e soluções que enderecem os desafios de negócio da Amazon no Brasil e que também possam ser escaladas globalmente.

Benefícios da vaga: