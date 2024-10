Abrasel fará feira de empregos para bares e restaurantes no Ceará; veja como participar

A Associação Brasileira de Bares e Restaurantes do Ceará (Abrasel) realizará, nos dias 30 e 31 de outubro, um feirão de empregos com vagas disponíveis para profissionais do setor. A iniciativa é um incentivo dado aos estabelecimentos para ocupar as vagas em aberto com mão de obra qualificada.

O evento será no Senac Reference (Avenida Desembargador Moreira, 1301), das 9h às 18h.

A ação é realizada pela Abrasel em parceria com IDT-SINE, SENAC, Escola de Gastronomia M. Dias Branco e Célebre Consultoria, e ofertada para todos os estabelecimentos que estão com vagas disponíveis.

Como se inscrever?

Para participar do feirão, tanto os bares e restaurantes quanto os candidatos às vagas precisam se inscrever. Para as empresas, é preciso preencher um formulário online. Já os interessados em ocupar as vagas podem encontrar mais informações e se candidatar pelo site do Indeed.

Segundo a Célebre Desenvolvimento Humano & Organizacional, o sistema de seleção cruzará os perfis dos candidatos com as vagas abertas pelos empresários, garantindo que os melhores profissionais e que moram próximo ao local da empresa associada sejam direcionados para as oportunidades certas.