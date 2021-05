Ceará titular no Estadual? No Clássico-Rei do dia 15 é possível; veja maratona alvinegra

O Ceará se planejou muito bem para rodar seu elenco e disputar as competições paralelas no seu repleto calendário. Na semana anterior, chegou a jogar com 3 times em uma semana, o titular diante do Bahia no jogo de ida da final da Copa do Nordeste no sábado, o time reserva diante do Bolívar na Sul-Americana na quarta-feira e um time Sub-23, diante do Pacajus no domingo. O clube está certíssimo em atuar com o Sub-23 no Estadual, e os resultados contra Pacajus (1x1), Crato (1x0) foram satisfatórios, mas já diante do Caucaia, goleou por 6 a 1 com um time mais encorpado, com reservas imediatos, ainda que os jogadores sejam em sua maioria jovens.

Mas o Vovô jogará todo o Estadual com um Sub-23 ou um reserva encorpado? Os titulares nunca aparecerão? O planejamento inicial do Vozão era jogar apenas com o Sub-23, mas o elenco é forte o suficiente para que jogadores reservas sejam escalados em jogos pontuais e façam a diferença.

Diante do Icasa hoje deve ser um time mais forte, com reservas mais imediatos, mas os titulares podem sim aparecer em alguns jogos do Estadual se o calendário permitir. Afinal, o clube pode fazer até 12 jogos em um mês se chegar na decisão do Cearense.

Sequência

Pela sequência de jogos no calendário do Vovô, a chance dos titulares jogarem o Clássico-Rei do dia 15, no sábado, pela penúltima rodada da 2ª Fase é grande.

Isso porque, a sequência permite, vejamos: hoje o Alvinegro deve jogar com um time reserva diante do Icasa, os titulares atuam na quarta-feira, 12, contra o Arsenal de Sarandí, no Castelão pela Sul-Americana e pode estar em campo no sábado pelo Clássico-Rei. Afinal, o jogo seguinte, na segunda-feira, 17, é diante do Atlético Cearense, pela última rodada do Estadual, e o duelo com o Bolívar, no Castelão, pela Sul-Americana é só na quinta-feira, 20. Portanto, são 5 dias entre o Clássico-Rei e o jogo da "Sula", permitindo assim jogar com os titulares.

O mesmo não deve acontecer na semifinal do Estadual, por ser no dia 19 ou 20, data do jogo diante do Bolívar.

E nas finais?

E se o Vozão chegar na final no dia 23? A decisão será em jogo único, em um domingo, três dias depois do jogo contra o Bolívar e 4 dias antes da última rodada da Sul-Americana contra o Jorge Wiltermann. Aí a situação aperta, já que a Sul-Americana é uma das prioridades do Vozão, que está muito bem e empolgando a torcida no certame continental. Uma grande campanha - e porque não um título? - faria cicatrizar as feridas deixadas pela perda da Copa do Nordeste.

Se eu pudesse apostar, titular do Ceará no Estadual, apenas no Clássico-Rei do dia 15. Nos demais jogos do Cearense, mesmo sendo uma semifinal ou final, o reserva alvinegro deve jogar pelo calendário apertado e pode dar conta do recado.

