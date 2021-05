Expulsão na Copa do Nordeste pode ter punição válida para Série A e Copa do Brasil após julgamento

A confusão na final da Copa do Nordeste entre atletas de Ceará e Bahia, neste sábado (8), pode ter impacto na sequência do calendário dos clubes. Como o árbitro da partida, Denis da Silva Ribeiro Serafim, registrou a expulsão de cinco jogadores, ganchos podem ser aplicados em eventos da CBF.

Na súmula foram expulsos: Jael, Gabriel Dias e Mendoza, ambos do Vovô, e Daniel e Juninho, do Tricolor. Até o momento, vale ressaltar, os jogadores podem participar das demais competições, como Série A do Brasileiro e Copa do Brasil.

O panorama das punições será aplicado após julgamento no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD). A depender das decisões judiciais, o grupo deve desfalcar as duas equipes em jogos futuros.

Com o encerramento da Copa do Nordeste, o Ceará tem na sequência da temporada de 2021 as disputas da 3ª fase da Sul-Americana, com chancela da Conmebol, além da 3ª fase da Copa do Brasil, contra o Fortaleza, e o início da Série A - os dois torneios com jogos entre maio e junho.

Legenda: Jogadores de Ceará e Bahia se desentendem Foto: Thiago Gadelha

Legenda: Mendoza segura cadeira durante briga generalizada Foto: Thiago Gadelha

Legenda: Jogadores de Ceará e Bahia se desentendem Foto: Thiago Gadelha

Legenda: Jogadores de Ceará e Bahia se desentendem Foto: Thiago Gadelha

Legenda: Jogadores de Ceará e Bahia se desentendem Foto: Thiago Gadelha / SVM

Legenda: Jogadores de Ceará e Bahia se desentendem Foto: Thiago Gadelha / SVM