Daniel Azambuja elogia time de garotos do Ceará: "Estão dando a resposta"

O Ceará goleou o Caucaia por 6 a 1 no estádio Raimundo de Oliveira pela 4ª rodada do Campeonato Cearense contando com uma equipe mais encorpada, com a base da equipe campeã brasileira Sub-23. E o técnico campeão, Daniel Azambuja, dirigiu a equipe hoje e elogiou o desempenho deles, importante para o planejamento da temporada.

"Gostei muito da produção deles. Quando se tem continuidade dos jogos, muitas jogadas, situações que foram treinadas aparecem e outras dentro do jogo. Essa equipe que foi a campo hoje tem um certo entrosamento pois é a base da que jogou o Brasileiro Sub-23. A meninada está dando a resposta dentro do campo, com um futebol consistente. E em menos de 48 temos que estar em campo de novo. O mais importante foi responder da melhor maneira possível", disse ele, lembrando o jogo com o Icasa já na terça-feira, pela 5ª rodada do Estadual.

Jogadores campeões como Buiú, Gabriel Lacerda, Marthãn, Kelvyn e Rick, encorparam o time do Vozão no Estadual, que já tinha Felipe Baixola como principal jogador.

Planejamento

Em seguida, Azambuja explicou que o planejamento continuará sendo efetivado, mesmo com o fim da Copa do Nordeste, afinal, a Série A do Brasileiro inicia no dia 30 e a 3ª Fase da Copa do Brasil no dia 2 de junho, com o Clássico-Rei.

"O Ceará fez um planejamento para todas as competições. Fizemos o 1º jogo, com o Pacajus com os jogadores que não participariam do jogo em Salvador pela Copa do Nordeste e muitos deles foram para a Bolívia para jogar pela Sul-Americana. Por isso diante do Crato o time foi mais jovem, com outros jogadores e com o Juca no comando. Acabou a Copa do Nordeste, mas logo mais teremos duas novas frentes, o Brasileiro e a Copa do Brasil. Portanto, temos um grupo grande, que dá sustentação, praticamente 3 times, integrado com a forma de jogar implementada pelo Guto, e comigo e com o Juca conduzindo as outras equipes quando preciso".