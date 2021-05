Ceará goleia o Caucaia por 6 a 1 e se mantém no G4 do Estadual

O Ceará entrou em campo neste domingo, pela 4ª rodada do Campeonato Cearense, para se consolidar no G4. E o Vozão fez muito bem seu papel, goleando o Caucaia por 6 a 1 no estádio Raimundo Oliveira, em Caucaia. Reforçado por nomes como João Ricardo, Buiú, Gabriel Lacerda, Marthãn, Kelvyn e Rick, que se juntaram a Felipe Baixola ao time Sub-23, o Vovô impôs sua superioridade desde o início e construiu o resultado com extrema facilidade.

A equipe alvinegra esteve desde o início motivada e inspirada, liderada pela técnica de Felipe Baixola. O meia criou a primeira chance de jogo ao finalizar com perigo, logo com 1 minuto, e distribuia o jogo com tranquilidade, devido a marcação fraca do Caucaia.

E logo com 3 minutos, o Vozão abriu o placar, com Geovane achando Rick em boa situação para bater cruzado e marcar o primeiro do Ceará.

O Ceará não deixava o time da casa passar do meio campo e aos 12 minutos, Felipe Silva fez grande jogada individual e bateu sem chance para Uoston, acertando o ângulo para fazer dois a zero.

Em um jogo praticamente ataque contra defesa, o Vovô continuava atacando e aos 17, o terceiro gol saiu, em mais uma grande jogada de Baixola: ele roubou bola, entrou na área e deu passe para João Victor chutar sem chance para o goleiro.

Com a vantagem, o Ceará diminuiu o ritmo mas continuou criando chances, com o goleiro Uoston se destacando com três defesas importantes em tentativas de Rick, Buiú e Kelvyn.

Até que aos 37 minutos, Michael fez pênalti em Buiú, convertido por Marthãn.

2º tempo

Vencendo de 4 a 0 só no 1º tempo, o Ceará voltou para a etapa final disposto em aumentar a goleada. E logo aos 6 minutos, o 5º gol saiu, após cobrança de escanteio de Felipe Silva e cabeçada de Buiú.

Depois do 5º gol, o Vovô foi reduzindo o ritmo e alterando a equipe, até que aos 37, marcou o 6º gol, em bela jogada. Após bela tabela de ataque com David, Marco Antônio marcou um golaço.

O bravo Caucaia ainda diminuiria o placar aos 43 minutos em bela finalização de Wilker, um prêmio pela dedicação de uma equipe que luta, apesar de todas as suas limitações.

Com o apito final sem acréscimos, o Vovô comemorou uma importante vitória que o mantém firme no G4. O Vozão é o 4º colocado com 7 pontos, dois a mais que o 5º, o Pacajus.

O Vozão volta a jogar na terça-feira, contra o Icasa, às 20 horas, também no Raimundo de Oliveira, com mando do Verdão.