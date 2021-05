Rick revela ânimo com primeiro gol marcado no profissional e elogia grupo do Ceará

A vitória por 6 a 1 diante do Caucaia, pelo Campeonato Cearense, foi especial para o atacante Rick. Autor do gol que abriu o placar para o Alvinegro de Porangabuçu, aos 5 minutos do 1° tempo, o jovem atleta revelado na Cidade Vozão, revela ânimo para balançar as redes novamente pelo Vovô, mas afirma que manter os pés no chão e continuar trabalhando é fundamental para seguir ajudando o Ceará.

Rick Atacante do Ceará “Com certeza me anima muito, mas é continuar com os pés no chão. Continuar trabalhando como venho fazendo, me dedicando cada dia mais e vai sair naturalmente. O grupo está de parabéns, estamos nos empenhando muito dentro de campo e cada jogo vamos dar nosso máximo.”

Disputando o Campeonato Cearense com uma equipe alternativa, mantendo o foco na Copa Sul-Americana, a comissão técnica do Ceará promoveu atletas do Sub-20 e Sub-23 ao profissional. Para o jovem atacante Rick, o sentimento é de gratidão ao técnico Guto Ferreira, pela oportunidade dada aos jogadores.

“Primeiramente temos que agradecer a oportunidade dada pelo Guto, tanto aos profissionais como da base, de estar disputando o Campeonato Cearense. Acredito muito em Deus e acredito que seja tudo no tempo dele, na hora certa.”

