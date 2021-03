Objetivo conquistado, mas muito a evoluir

Ontem o Fortaleza conquistou seu objetivo inicial na temporada, que era a chata missão de encarar o organizado Caxias, em jogo único, fora de casa, valendo a classificação para a segunda fase da Copa do Brasil, e passar adiante.

Para os “comentaristas de resultado”, como diria o grande Wilton Bezerra, foi tudo certo. Fez o que tinha que fazer, que era avançar, seja lá como fosse. Por um lado, não deixa de ser um pouco de verdade.

Antes de expor as falhas, que claramente já ficou explícito que farei, gostaria mais uma vez, de fazer o contraponto que sei que não podemos cobrar tanta qualidade técnica nesse momento.

Porém, mesmo com todos os senões em torno desse início de temporada desafiador para o tricolor, com as dificuldades de reformulação de elenco, é preciso reconhecer que dá para jogar mais bola.

Começar pelas decisões que já não concordo tanto, de Enderson Moreira, em deixar Éderson no banco, escalando uma dupla de volantes sem tanta qualidade no passe, dificultando o início das transições ofensivas. Robson era outro que eu esperava começar jogando nessa primeira decisão, por estar bem fisicamente e já ter entendido o modelo de jogo do treinador. Igor Torres tem demonstrado disposição, mas, só isso, não basta. Romarinho tem jogado abaixo do esperado, mas não entrar em momento nenhum, em um jogo com a cara dele, para puxar contra-ataque, também não compreendi. A demora por substituições, vendo que seu time parou de produzir desde os 6 minutos do primeiro tempo, quando David abriu o placar...

Destaque positivo em um jogo que durou menos de 10 minutos de bom futebol apresentado, fica apenas para Luiz Henrique, que mais uma vez, deu um belíssimo passe para David, e o próprio autor do gol da vitória, por ter concluído bem a única chance realmente produzida da sua equipe.

Passou de fase porque mesmo com todos esses pontos a se questionar, era mais time que o adversário, mas levou alguns sustos desnecessários, por falta de um melhor futebol apresentado.

Leão vem muito bem na temporada, em matéria de resultados, nas três competições que disputa. Mas precisa evoluir ainda muita coisa, para apresentar um futebol satisfatório.