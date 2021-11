Fortaleza e Ceará: Leão tem missão complicada diante do Timão. Vovô tenta, enfim, embalar

Depois de perder para o América-MG na rodada passada, o Fortaleza tenta se reencontrar com as vitórias diante do Corinthians, em Itaquera.

A dificuldade de encarar a forte equipe paulista, que vem motivada pela vitória no último lance do jogo contra a Chapecoense, é ainda maior por conta dos desfalques.

Vojvoda tem 6 jogadores ausentes desse compromisso. Todos são muito importantes.

Apesar dos pesares, acredito que dá para fazer um jogo parelho, da mesma forma que a lanterna Chape "engrossou o caldo" na última rodada.

Acredito que colocar Jackson na zaga, mantendo Bruno Melo na ala, é uma forma de mexer menos no time.

Lá na frente iria de David e WP9 que está precisando voltar a fazer gol, mas gosta desse tipo de jogo. São 3 meses sem marcar.

O Ceará vai ter um ótimo público na Arena Castelão o empurrando contra o Cuiabá. São esperados cerca de 30 mil torcedores. Aproximadamente 20 mil já estão confirmados.

Isso porque a vitória diante do Fluminense, da forma que foi, representou uma espécie de "virada de chave" na competição.

Mas, se tropeça contra o "Dourado" no domingo, essa arrancada fica pelo meio do caminho. É muito importante emplacar 2 vitórias seguidas.

Tiago Nunes deve repetir a escalação, com exceção de Gabriel Dias. O lateral foi expulso e Igor deve jogar por ali.

No mais, espero que o técnico alvinegro não mude muito da espinha do time. Tem havido evolução e acredito que a continuidade é o caminho.

Vale lembrar que o adversário é enjoado demais jogando fora de casa. Defesa sólida e gosta de explorar os espaços que certamente o Vovô vai acabar tendo que deixar, por procurar o ataque na maior parte do tempo.