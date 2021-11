Fortaleza acumula desfalques e aposta em resposta do elenco para superar Corinthians; veja baixas

O Fortaleza encerrou a preparação com foco no Corinthians nesta sexta-feira (5). O grupo de atletas realizou o último treino no Pici durante a manhã antes do embarque para São Paulo, onde entrará em campo no sábado (6), às 17h, na Neo Química Arena, pela 30ª rodada da Série A de 2021.

Para o duelo, o técnico argentino Juan Pablo Vojvoda tem baixas importantes em todos os setores. Por acúmulo de cartões, o zagueiro Titi e os volantes Éderson e Matheus Jussa são desfalques.

No departamento médico, os meias Yago Pikachu, Lucas Crispim e o atacante Robson seguem em tratamento. Assim, a tendência é de pelo menos cinco ausências no confronto. Vale ressaltar que o boletim sobre o elenco é atualizado pela clube apenas uma hora antes da bola rolar.

Provável escalação

Por isso, a comissão técnica aposta em uma resposta das demais peças do elenco. A lista de baixas figura com constância no plantel titular e, sem possibilidade de escalação, abre espaço para mais peças, como o lateral esquerdo Bruno Melo, o atacante Edinho e também o volante Ronald.

A provável escalação do Fortaleza é: Marcelo Boeck; Tinga, Marcelo Benevenuto e Jackson; Bruno Melo, Felipe, Ronald, Edinho e Lucas Lima; David e Ángelo Henríquez.

No 1º turno, o time cearense venceu o Corinthians por 1 a 0 na Arena Castelão, com gol de Robson. Na tabela de classificação, o Leão está em 5º, com 48 pontos. O adversário paulista é o 6º, com 44.