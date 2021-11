Vojvoda acompanha partida do Fortaleza BC no NBB e recebe carinho da torcida

O técnico argentino Juan Pablo Vojvoda está inserido no dia a dia do Fortaleza. Morando no Centro de Excelência, no Pici, o profissional sempre acompanha as atividades do clube. Nesta quinta (4), por exemplo, esteve no Centro de Formação Olímpica (CFO) para prestigiar o time de basquete no NBB.

Ao lado do presidente tricolor Marcelo Paz e de atletas do elenco principal, como o goleiro Boeck, o comandante recebeu o carinho dos torcedores presentes. "Eu gosto de basquete, um esporte coletivo de muita intensidade, em que todos atacam e defendem", afirmou em entrevista para a transmissão da NBB.

Legenda: Vojvoda assistiu ao jogo com a família do presidente Marcelo Paz no CFO Foto: Matheus Amorim / Fortaleza

Em quadra, no entanto, o time cearense perdeu a segunda na temporada. Dessa vez, foi superado pelo São Paulo por 68 a 81, com parciais de 12 x 21; 29 x 9; 13 x 27; 14 x 24. O time comandado por Alberto Bial volta à quadra na segunda-feira (8), quando enfrenta o Pinheiros como visitante.