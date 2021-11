David espera quebra de tabu do Fortaleza como visitante contra o Corinthians

O Fortaleza enfrenta o Corinthians no sábado (6), às 17 horas na Neo Quimica Arena, pela 30ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro em confronto direto por uma vaga na Libertadores. O Leão é o 5º colocado com 48 pontos, enquanto o Timão é o 6º com 44.

E o Tricolor de Aço tem um desafio extra, que é quebrar um tabu de nunca ter vencido o Corinthians como visitante na Série A. São 9 jogos, com 2 empates e 7 vitórias do Corinthians, com 7 gols marcados do Leão e 20 do time paulista. Em contrapartida, o Leão está invicto contra times paulistas nesta Série A e fez gol em todos os jogos.

O atacante David, espera que o Fortaleza vença o Corinthians, deixando pra trás um adversário direto na Libertadores e quebrando o tabu.

David Atacante do Fortaleza Acho que todos os jogos dificeis, ainda mais fora de casa, contra uma equipe muito qualificada como o Corinthians. A gente espera fazer um bom jogo, concentrados e com bastante humildade. sair com os 3 pontos de lá

Para o atacante, o Fortaleza tem que manter suas características e buscar vencer o Corinthians fora de casa.

"A gente sempre entra pra vencer. Sair atrás do placar é ruim demais e temos que ficar concentrados para não sair perdendo. Sabemos que terá lotação máxima, será um jogo dificil, mas temos que jogar pra frente, pra ganhar. Temos tudo para vencer o jogo".

David tem 5 gols na Série A e espera marcar diante do Timão. Ele afirmou que se cobra bastante para acertar mais e destacou as orientações de Vojvoda para os atacantes do time.

"Estamos criando bastante e eu particularmente poderia aproveitar melhor as oportumidades. Com ajuda de todos, se dedicando todos os dias, espero marcar novamente. O professor pediu para concluirmos a jogada com mais perfeição, sem ficar afobado e atacar de qualquer jeito. Nós do ataque estamos sempre nos cobrando".

