Fortaleza está próximo de média histórica para vaga na Libertadores; confira pontuação

O Fortaleza realiza uma campanha histórica na Série A de 2021 e pode coroar o desempenho com uma vaga na Libertadores. Restando nove jogos, o Leão briga para seguir no G-6 e precisa de mais 11 pontos para atingir a média histórica de pontuação que classifica para o torneio internacional.

Isso porque o retrospecto dos seis primeiros colocados do Brasileirão - recorte entre 2011 e 2020 - é de 59 pontos. No momento, o time tricolor tem 48, ocupando assim a 5ª colocação na tabela.

Vale ressaltar que o número de vagas pode aumentar até o fim da competição. Com finais envolvendo times brasileiros na Copa Sul-Americana e na própria Libertadores, o G-6 pode virar G-9, o que ampliaria ainda mais as possibilidades de uma classificação inédita do Tricolor do Pici.

Pontuação histórica da G-9 da Série A:

Média histórica para 4ª colocação: 64 pontos (Fase de grupos da Libertadores)

Média histórica para 6ª colocação: 59 pontos (Pré-Libertadores)

Média histórica para 7ª colocação: 57 pontos

Média histórica para 8ª colocação: 55 pontos

Média histórica para 9ª colocação: 53 pontos (o G-6 pode virar G-9)

(*) - os cálculos são do podcast Glória e Tradição.

Vaga internacional

Segundo o Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), especialista em estatísticas futebolísticas, a pontuação já obtida faz com que o clube não tenha possibilidade de ficar fora da zona de classificação que garante, no mínimo, vaga para a Sula.

O grande objetivo do Fortaleza em 2020 é conquistar a classificação para a Libertadores. Hoje, a chance de vaga para a principal competição do continente é de 90%, de acordo com a UFMG.

Sequência de jogos

Em busca de mais 11 pontos, o Fortaleza pode conseguir o índice nos próximos jogos, quando encara: Corinthians, São Paulo, Bragantino, Ceará e Palmeiras. No 1º turno, o time venceu todos os paulistas e perdeu o Clássico-Rei. Assim, somou 12 dos 15 possíveis durante a disputa.

Caso a performance seja repetida, irá alcançar a média histórica da Libertadores. Até o fim do Brasileirão, o time comandado pelo argentino Juan Pablo Vojvoda encara também: Santos, Juventude, Cuiabá e Bahia.

06.11 - Corinthians x Fortaleza | Neo Química Arena, às 17h

10.11 - Fortaleza x São Paulo | Arena Castelão, às 21h30

13.11 - Bragantino x Fortaleza | Nabi Abi Chedid, às 19h

17.11 - Fortaleza x Ceará | Arena Castelão, às 21h30

20.11 - Fortaleza X Palmeiras | Arena Castelão, às 19h