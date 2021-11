Tinga destaca força do elenco, mas reconhece peso dos desfalques: "diminui nossa força"

De volta após ter ficado alguns jogos afastado, o lateral-direito Tinga garante que totalmente recuperado após lesão muscular na coxa esquerda e prega foco total do Fortaleza para o duelo contra o Corinthians, às 17 horas deste sábado (6).

"Estou 100%. Consegui jogar os 90 minutos contra o América. Senti um pouco do ritmo de jogo em alguns lances, mas acho que consegui fazer um bom jogo. Poderia ter ajudado mais ofensivamente, mas no decorrer do jogo me senti bem. E vamos ter essa semana cheia, vou me preparar mais para estar 100% contra o Corinthians", destacou.

O camisa 2 destacou ainda a força do elenco leonino, mas reconheceu o peso dos desfalques. Ao todo, o Tricolor não poderá contar com seis jogadores: o zagueiro Titi, os volantes Ederson e Matheus Jussa, além dos meias Yago Pikachu e Lucas Crispim, e o atacante Robson.

"Com certeza afeta, por que são jogadores que estavam jogando muitos jogos, então a falta deles com certeza diminui nossa força. Mas agora a gente tempo de trabalhar essa semana. A gente sabe que nosso grupo é muito forte, vamos com certeza muito fortes contra o Corinthians. Muitas lesões, suspensões também, sabemos da dificuldade, mas nosso grupo é muito forte, preparado e quem entrar vai dar conta do recado", garantiu.

Reta final da Série A

Restam nove jogos para o fim do Campeonato Brasileiro. O Fortaleza está no G-5 desde o início da competição e, se mantiver o desempenho, irá para a Libertadores.

Para Tinga, é o momento de todo mundo dar algo a mais, sobretudo em confronto direto, como contra o Timão.

"Agora é se dedicar ao máximo. Temos nove finais e precisamos pensar jogo a jogo. Contra o Corinthians, será um jogo decisivo para nós e pra eles também, que estão na 6ª posição. Eles vencendo, vão chegar perto, e a gente vencendo, vamos ampliar a distância. Então é um jogo decisivo. A gente sabe que vai ser muito difícil, mas que vai ser bom porque eles vão dar espaço pra gente jogar. Nosso time também joga muito. A gente sabe que vai ter oportunidade de concluir em gol", finalizou.