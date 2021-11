Além de invicto, Fortaleza marcou gols em todos os jogos contra times paulistas em 2021

O Fortaleza terá um 'mini Campeonato Paulista' pela frente. Irá encarar, na sequência, Corinthians (F), São Paulo (C) e Bragantino (F) pelo Campeonato Brasileiro. O Tricolor tem bom retrospecto contra tais equipes em 2021. Além de estar invicto, o Leão do Pici marcou gols em todos os jogos contra os times paulistas neste ano.

Em sete jogos contra equipes paulistas, o time de Juan Pablo Vojvoda acumula cinco vitórias e dois empates, com o detalhe que balançou as redes adversárias em todas as partidas. Ao todo, foram 12 gols anotados.

No primeiro turno, esta sequência teve três vitórias, todas por 1 a 0 e com todos os gols marcados pelo atacante Robson.

Mais que coincidência, os números refletem um estilo de jogo que o Fortaleza conseguiu impor contra os times paulistas: de posse de bola, ataques em velocidade e boa quantidade de finalizações. Em todos os jogos contra as equipes de São Paulo isso ocorreu.

Além, claro da efetividade para converter as chances criadas em gols e da capacidade defensiva, de sofrer poucos gols. Em sete jogos contra os paulistas, a defesa leonina foi vazada seis vezes (média inferior que um gol por jogo).

E a tendência é que possa acontecer, também, neste sábado, tendo em vista que o Corinthians, jogando em casa, deve tentar propor o jogo e, com isso, ceder espaços ao time de Vojvoda.

JOGOS DO FORTALEZA CONTRA TIMES PAULISTAS EM 2021