Fortaleza mantém conversas e otimismo para permanecer com Ederson e Benevenuto

Dois dos principais destaques do Fortaleza na excelente temporada realizada pelo clube em 2021, o zagueiro Marcelo Benevenuto e o volante Ederson ainda não têm permanência assegurada no Pici para a próxima temporada. Ainda. O clube mantém otimismo para a manutenção em definitivo dos dois jogadores e já realiza tratativas para isso.

As conversas já se desenrolam há algum tempo e seguem em andamento, com negociações que vão se avançando e caminhando bem para um desfecho positivo ao Tricolor.

Nos dois contratos por empréstimo, com Botafogo (no caso de Benevenuto) e Corinthians (no caso de Ederson), o Fortaleza possui a prioridade de compra e com preço já fixado.

Legenda: Ederson é festejado por companheiros por gol diante do América/MG pela Série A Foto: KID JUNIOR

Até há a expectativa de que as situações possam se resolver ainda antes do fim do Campeonato Brasileiro, previsto para dezembro, mas é preciso paciência. O mês de novembro será crucial.

Foco na Libertadores

Portanto, a torcida leonina é para que tudo ocorra como planejado, fora e dentro de campo. Uma classificação para a Copa Libertadores é ponto importante nesta equação.

Garantir vaga no principal torneio do continente assegura a entrada de receitas milionárias nos cofres do clube, que permite maiores investimentos para a montagem do elenco para 2022.

Legenda: Marcelo Benevenuto é titular absoluto na zaga do Fortaleza Foto: Thiago Gadelha/SVM

Além de que é um aspecto muito atrativo para os próprios jogadores e seus empresários, tendo em vista a visibilidade e exposição do torneio. Permanecer no clube e na cidade em que já estão adaptados, que possuem boa relação e com a continuidade de trabalho do técnico Juan Pablo Vojvoda são pontos bastante positivos também e que possuem relevância na decisão.

Certo é que, pelo que já demonstraram e garantiram de retorno técnico, Benevenuto (25 anos) e Ederson (22 anos) possuem potencial tanto para manutenção de bom desempenho esportivo como também para retorno financeiro no futuro.

Vale o investimento.

E o Fortaleza fará dois golaços se permanecer com eles.