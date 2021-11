Ángelo Henríquez explica alterações no setor ofensivo do Fortaleza: "estamos fazendo poucos gols"

Com 15 partidas disputadas e apenas um gol marcado, o atacante Ángelo Henríquez concedeu entrevista coletiva nesta quarta-feira (03) comentou o próprio desempenho com a camisa leonina e explicou as mexidas do técnico Juan Pablo Vojvoda no setor ofensivo do Fortaleza Esporte Clube.

"Penso que o atacante, o trabalho do atacante é fazer gol. E ainda não fiz muitos gols no Fortaleza. Acho que é o que falta para que eu tenha mais continuidade. O time está precisando de um goleador, um atacante goleador. Por isso também temos tido muita rotação a cada jogo. Somos muitos atacantes e estamos fazendo poucos gols. Temos que acertar nisso, ajustar. Eu, pessoalmente, me sinto bem no campo, mas ainda não consegui acertar muitos gols. Fico trabalhando sempre no dia a dia para melhorar."

As ausências dos alas Lucas Crispim e Yago Pikachu, além do atacante Robson, prejudicaram o desempenho do Fortaleza na derrota por 2 a 1 para o América-MG no último sábado (30). Entretanto, na visão do chileno, a sequência de jogos do mês de novembro não permite que o grupo leonino esteja desmotivado ou desatento nas partidas.

"Ultimamente estamos precisando muito de todos, porque temos muitos jogos pertos. Então, precisamos sempre que estejam motivados, estejam prontos para entrar em qualquer momento do jogo, seja como titular ou no 2° tempo, restando 10 ou 5 minutos, para ajudar o time e fazer o máximo quando entrar em campo."

Para o duelo diante do Corinthians, no sábado (06), o treinador argentino seguirá sem ter boa parte dos principais jogadores à disposição. A única exceção é o atacante Robson, que deverá figurar entre os relacionados para a partida.

Reta final do Brasileirão

Na 5ª colocação, com 48 pontos, o Fortaleza realiza uma campanha histórica na Série A do Campeonato Brasileiro. O Tricolor do Pici tem 90% de conseguir vaga na Copa Libertadores, de acordo com o Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

Desta forma, para Ángelo Henríquez, manter o mental forte e não pensar na tabela, são pontos fundamentais para conseguir vaga na principal competição do continente em 2022.

"Vai ser muito difícil. Agora, a pressão será grande. A gente, torcida, diretoria, todos querem que o Fortaleza se classifique para a Copa Libertadores. Teremos que estar forte mentalmente para esses últimos jogos que temos, buscando ganhar a maior quantidade de pontos. Talvez, não pensar muito na tabela, mas pensar em trabalhar e fazer bons jogos, indo passo a passo. Manter o trabalho do dia a dia é a única forma de ganhar.