Ceará e Fortaleza tem última semana cheia antes de maratona de jogos no mês de novembro

O mês de novembro será recheado de confrontos para Ceará e Fortaleza. Cada equipe entrará em campo sete vezes entre a 30ª e a 37ª rodada. Entretanto, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou data, horário e local de apenas cinco duelos do 11º mês de 2021.

A sequência de confrontos será entre meio e final de semana. Desta forma, os duelos contra Cuiabá (x Ceará) e Corinthians (x Fortaleza) serão os últimos com semana cheia para trabalhar - pelo menos até a 34ª rodada.

Sequência de Ceará e Fortaleza (30ª a 34ª rodada)

30ª rodada

06/11 (sábado) - Corinthians x Fortaleza

07/11 (domingo) - Ceará x Cuiabá

31ª rodada

10/11 (quarta-feira) - Athletico-PR x Ceará

10/11 (quarta-feira) - Fortaleza x São Paulo

32ª rodada

13/11 (sábado) - RB Bragantino x Fortaleza

14/11 (domingo) - Ceará x Sport

33ª rodada

17/11 (quarta-feira) - Fortaleza x Ceará

34ª rodada

20/11 (sábado) - Atlético-GO x Ceará

20/11 (sábado) - Fortaleza x Palmeiras

Legenda: Clássico-Rei válido pela 33ª rodada acontecerá no mês de novembro Foto: Fabiane de Paula / SVM

Dentre a maratona de jogos, o Clássico-Rei válido pela 33ª rodada. Tiago Nunes e Juan Pablo Vojvoda terão como missão trabalhar - ainda mais - a parte física do elenco, além da manutenção e rodagem (caso necessária) do grupo, visando a reta final da competição nacional. O Campeonato Brasileiro tem previsão de término no dia 09 de dezembro (quinta-feira).