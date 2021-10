Fortaleza e Ceará: importante vitória para o Leão e empate "ok" para o Vovô

No sábado, o Fortaleza voltou a vencer na Arena Castelão e pôde dar o gosto ao seu torcedor de comemorar um gol no retorno do público.

Foi suado, mas foi merecido. O time de Vojvoda teve mais a bola, pressionou mais o adversário e obrigou o goleiro Brenno a fazer pelo menos 3 grandes defesas.

O detalhe negativo foi os espaços exagerados deixados pelo sistema defensivo do Leão, proporcionando alguns contra-ataques desnecessários ao Grêmio.

Até que enfim, no segundo tempo, quando a torcida já estava naquela impaciência, Romarinho "achou" Pikachu livre na área, que dominou como um centroavante e bateu sem chances para o ótimo goleiro gremista.

Para mim, o melhor em campo foi o meia Matheus Vargas, que voltou à titularidade e fez valer a oportunidade do treinador.

Vargas distribuiu bons passes, finalizou, "chamou o jogo" e correu muito. Saiu justamente para a vaga de Romarinho.

Com essa vitória o time vai mais leve, sem pressão, para encarar a lanterna Chapecoense.

O Ceará foi ao Morumbi com a missão de finalmente vencer fora de casa no Brasileirão.

Infelizmente, não foi dessa vez.

Tiago Nunes deixou Sobral no banco e foi com Marlon e Fabinho no time titular. Os dois foram bem, gostei da partida da dupla, mas o camisa 8 não pode ser reserva, na minha opinião. É o melhor meio campo do time.

E foi justamente Fabinho quem abriu o placar com um golaço.

Após o gol, o São Paulo passou a pressionar mais ainda o Alvinegro, que contou mais uma vez com grande atuação de Richard.

No segundo tempo, em falha de Luiz Otávio e colocaboração do próprio goleiro Richard, Calleri empatou.

Achei que o empate iria empurrar o time de Rogério Ceni ainda mais para cima do Vovô, mas isso não ocorreu.

Após o gol sofrido, o Ceará suportou bem, controlou mais o jogo e teve mais oportunidades claras de voltar a ficar na frente.

Clebão fez um bom jogo, mas não tem o direito, como centroavante, de perder tantos gols claros como tem perdido. Falta muito cacoete para o camisa 89.

Outro que entrou muito bem foi Erick, que vem pedindo passagem.

Foco agora é o forte Bragantino, com o apoio da torcida alvinegra, na Arena Castelão.