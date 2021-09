Fortaleza e Ceará: fim de semana de boas oportunidades para nossos clubes

Nos embalos de sábado à noite, o Ceará recebe o Santos na Arena Castelão. Sem vencer há mais de 1 mês, é a hora de voltar a somar 3 pontos.

O adversário vem mal. Não é um bom momento da equipe santista na temporada. Recém eliminado da Copa do Brasil.

A chegada do novo técnico, Fábio Carille, pode dar uma ajustada na qualidade do jogo, mas ainda é cedo.

Pelo lado do Alvinegro de Porangabuçu a pressão existe, mas não deve, ainda, ser algo que impeça o time de conseguir jogar de forma "leve".

Apesar do Z4 estar com pontuação próxima, o Ceará não deve se preocupar com isso no momento. A hora é de pensar em retomar um futebol sólido e consistente.

Tiago Nunes teve mais uma semana para treinar, estudar adversário, tudo que é importante antes de entrar em campo.

Acredito que haverá mudanças no time titular, com um volante menos "engessado" e uma alteração no ataque, na vaga de Mendoza, que foi mal demais.

O Fortaleza tem a oportunidade de deixar para trás a má fase recente no Brasileirão. A vitória e classificação histórica diante do São Paulo na Copa do Brasil, pode ter sido um "gás" necessário.

O Internacional, principalmente jogando em Porto Alegre, é sempre muito complicado, mas não vem praticando um grande futebol.

O Tricolor do Pici viu as equipes mais próximas na tabela se aproximarem e precisa retomar o caminho das vitórias.

Imagino o retorno de David à titularidade e não sei se Edinho começará jogando, assim como foi na quarta-feira.

No primeiro turno o torcedor lembra bem da goleada aplicada no Colorado na Arena Castelão: 5x1.

A questão é que o momento é outro e o Inter vem em evolução com o técnico Diego Aguirre.

Mas vejo com bons olhos para nossos times, essa rodada. Que venham os 6 pontos.