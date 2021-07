Ceará x Fortaleza: Leão embalou de vez e Vovô segue empatando

O fim de semana tinha tudo para embalar de vez Fortaleza e Ceará. Porém, só o time de Vojvoda decolou.

O Leão recebeu o Bragantino na Arena Castelão, time sensação do Campeonato Brasileiro, que não havia perdido nenhuma partida. Era o único invicto. Era.

Jogando a base de futebol que vem jogando durante toda a competição, o Fortaleza foi superior na maior parte do jogo. Inicou de forma forte, adiantando a marcação e logo abriu o placar com belo gol de Robson.

O atacante, inclusive, marcou um gol que começou com a saída de bola de Marcelo Boeck e a famosa "linha de passe" que conhecemos. Boeck é outro que merece elogios, pois vem dando conta do recado com a ausência do titular Felipe Alves.

O Massa Bruta, até conseguiu ter a bola, mas não conseguia levar muito perigo ao gol tricolor, que se defendeu de forma bastante precisa durante os 90 minutos.

Vitória que embala o time de vez, rumo a grandes objetivos no campeonato. Já são 4 vitórias seguidas e terceiro lugar na tabela.

O Ceará entrou em campo domingo à noite, com uma missão bem menos complicada, apesar de jogar fora de seus domínios.

O frágil Sport que se encontrava na zona de rebaixamento, é um time que agride pouco, fica pouco com a bola, com sérios problemas ofensivos.

O que complica é que o Ceará de Guto Ferreira também é assim. Se defende bem, toma poucos gols, mas na hora da criatividade "o bicho pega".

E assim parecia até fácil imaginar um 0x0 caso não houvesse algum brilho individual, que caberia, quase que exclusivamente, a Lima, o jogador técnico solitário do meio para frente.

O time produziu muito pouco, não chutou uma bola sequer ao gol de Mailson. Na principal chance, ao cair no pé de Rick, mais uma vez ficou clara a enorme deficiência na finalização do atacante.

Pelo lado do otimismo, a campanha é boa, a colocação na tabela é ótima e a sequência sem perder, nem se fala. O Alvinegro é o time com a maior série invicta do Brasileirão, com 9 jogos sem saber o que é derrota, apesar de muitos empates.

Com estilos completamente diferentes, vem aí o Clássico-Rei no próximo domingo. Aguardemos.