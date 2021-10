Ceará e Fortaleza: Vovô só empata fora de casa e Leão volta a jogar bem após goleada para o Galo

O Ceará segue sem vencer fora dos seus domínios no Campeonato Brasileiro.

E não é para menos. O time de Tiago Nunes foi até Caxias do Sul, enfrentar o Juventude no Alfredo Jaconi e passou 66 minutos para dar o primeiro chute no gol.

Depois do péssimo primeiro tempo, o time até melhorou um pouco na segunda etapa, porém, muito aquém do necessário para vencer uma partida em Série A do Brasileirão.

O Juventude jogou melhor durante os 90 minutos e só não venceu porque João Ricardo, que jogou no lugar de Richard, pegou demais.

Com exceção do goleiro do Alvinegro, foi difícil pontuar alguém que se destacou.

Para não ser injusto, mencionarei Luiz Otávio e Messias, que foram bastante exigidos e rebatarem as bolas perigosas.

Mendoza, por incrível que pareça, entrou até "legalzinho", mas pecando sempre na hora do último passe ou da finalização.

O Fortaleza entrou em campo precisando se recuperar da goleada sofrida para o Galo, pela Copa do Brasil.

Para não perder o caminho das pedras na Série A, era preciso dar uma resposta imediata. E deu.

Com 7 minutos de jogo estava 2x0 para o time de Vojvoda.

Começo avassalador, sem dar chance alguma aos comandados de Alberto Valentim, que veio com o time reserva.

O Athletico-PR tem como foco o jogo da volta das Semifinais diante do Flamengo, na quarta-feira, e veio meio desperço.

Problema da equipe paranaense. Coube ao Tricolor se impor e fazer o resultado que lhe era importante.

Importante, também, foi o gol de Robson. O atacante não fazia gol desde a 15ª rodada, contra o Palmeiras.

Com 3 vitórias seguidas o Fortaleza vai se solidificando no G4 da competição.