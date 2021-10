Ceará empata com o Juventude e segue sem vencer como visitante no Brasileirão

Em confronto direto para se afastar da zona de rebaixamento, o Ceará foi até Caxias do Sul e ficou no empate em 0 a 0 com o Juventude, neste sábado (23), em duelo válido pela 28ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.

Com o resultado, o Vovô chegou aos 32 pontos e segue na 14ª colocação, enquanto o Juventude foi aos 29 pontos e ganhou duas posições, saltando para o 15º lugar.

O Alvinegro segue sem vencer como visitante no Brasileirão. Agora, são 13 jogos atuando fora de casa, com oito empates, cinco derrotas e nenhuma vitória.

O JOGO

A atuação do Ceará no primeiro tempo foi bem ruim. O Alvinegro simplesmente não atacou e viu o Juventude se impor com muita facilidade. O time da casa controlou as ações ofensivas e teve ótimas oportunidades de marcar.

A maior parte delas com Sorriso, que teve ao menos duas cabeçadas muito perigosas, em que João Ricardo precisou trabalhar bem para fazer importantes defesas. Outros chutes foram para fora.

Enquanto isso, o Ceará não conseguia trocar passes e nem chegar ao campo de ataque. O Alvinegro terminou a etapa inicial sem nenhuma finalização sequer.

No segunto tempo, Tiago Nunes fez mudanças. Sacou Igor e Fernando Sobral para as entradas de Gabriel Dias e Jorginho. O time melhorou, passou a equilibrar mais o jogo e conseguiu até criar oportunidades para marcar.

Porém, novamente voltou a pecar nas finalizações, esbarrando no goleiro Douglas. Erick, Jael e Gabriel Dias acabaram desperdiçando ataques promissores.

Coube ainda a João Ricardo manter a atuação sólida na meta alvinegra para evitar que o Juventude chegasse ao gol na estreia do técnico Jair Ventura.

No fim, um empate em 0 a 0 que acabou não sendo positivo para nenhum dos times, que seguem próximo ao Z-4.