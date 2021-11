Ceará e Fortaleza: vitória alvinegra foi na raça. Tricolor sente os desfalques e perde fora de casa

O Fortaleza tem uma missão complicada. Jogar a reta final de um campeonato tão disputado em alto nível, sem seus principais jogadores, é bastante ingrato.

Vojvoda não teve e não terá, ainda por algumas rodadas, seus pilares nas alas. Yago Pikachu e Crispim fazem muita falta ao time. E isso foi sentido no Independência.

Visivelmente desgastado na segunda etapa, o Tricolor foi superado tecnicamente pelo América-MG, que merecidadamente venceu o confronto.

Para o jogo diante do Corinthians na próxima rodada, o técnico argentino perdeu ainda mais 3 peças: Jussa, Titi e Éderson estão suspensos.

Me preocupo com esses últimos jogos sem peças importantes. O elenco do Fortaleza é bastante enxuto e não aguenta esses "desaforos".

O Ceará conseguiu uma vitória crucial para as suas pretenções no Campeonato Brasileiro.

Os 3 pontos tinham que vir diante do Fluminense, a qualquer custo. E assim vieram. No drama, no coração.

O time de Tiago Nunes começou o jogo indo para cima, querendo o gol.

E conseguiu logo cedo com Vina batendo pênalti. Gol de alívio para o ídolo adormecido.

O problema foi aquele detalhe que muda um jogo: Gabriel Dias, que vinha fazendo uma boa partida, dá uma entrada irresponsável e desnecessária em Marlon, lateral do Flu, e merecidamente foi expulso, deixando o Alvinegro com um a menos desde os 29 minutos do primeiro tempo.

Após GD sair chorando, "caindo a ficha" do que tinha feito, parece que o grupo "se fechou" para conquistar a vitória, como uma espécie de homenagem ao lateral.

Embalado pela força que vinha das arquibancadas com os cerca de 8 mil torcedores que apoiaram até o fim, o Vovô venceu sem sofrer muito, pois fez uma partida perfeita defensivamente.

Jogos como esse podem representar a "virada de chave" que o time precisa para pensar em coisas grandes, não só em permanecer na Série A.