Fortaleza projeta arrecadação milionária com vendas de jogadores em 2022; saiba valores

De olho em 2022, o Fortaleza traça o planejamento esportivo e também administrativo. Fora de campo, o Tricolor já divulgou o orçamento para a próxima temporada, com expectativa de número recorde na história do clube. E uma das importantes fontes de receitas que foi projetada é a de arrecadação com vendas de jogadores.

A estimativa da diretoria leonina é de faturar R$ 10 milhões com a negociação de atletas no ano que vem.

O valor foi divulgado na projeção orçamentária para 2022 e é um número recorde do clube neste quesito. Vale lembrar que este valor é a meta mínima projetada e obviamente pode ser maior, dependendo das negociações.

Desenvolver a capacidade de comercializar atletas é um aspecto que o Tricolor tem buscado trabalhar cada vez mais. Algumas vendas recentes ocorreram, como a de Jr. Santos e Bergson, mas ainda há potencial para mais.

Vale lembrar que isso é um processo. Para um clube se tornar cada vez mais vendedor, é preciso sequência de campanhas consistentes e de consolidação no processo de revelar bons valores.

O ótimo desempenho esportivo da temporada 2021 ajuda demais nisso. O elenco do Fortaleza teve grande aumento no valor de mercado e os jogadores estão ainda mais valorizados.

É o momento mais propício para isso.