Fortaleza foi o 2º clube da Série A com mais valorização de elenco em 2021; veja lista

A histórica temporada que o Fortaleza fez em 2021, com excelentes resultados esportivos, fez com que o clube e os jogadores aumentassem os valores de mercado. Prova disso é que o Tricolor foi o 2º clube da Série A do Campeontao Brasileiro com mais valorização de elenco na temporada 2021.

De acordo com levantamento do Transfermarkt, site alemão dedicado ao futebol e à avaliação de valores de mercado de vários jogadores, entre os dias 1 de janeiro e 16 de dezembro de 2021, o elenco do Leão do Pici teve uma valorização de 110,7%, saltando de 14,45 milhões de euros (aproximadamente R$ 92,5 milhões) para 30,45 milhões de euros (cerca de R$ 194,88 milhões).

O aumento percentual apenas foi menor que o do América-MG, que teve uma valorização de 147,4% no elenco, saindo de 7,6 milhões de euros (aproximadamente R$ 48,64 milhões) para 18,80 milhões de euros (cerca de R$ 120,3 milhões).

Outro representante do futebol cearense na elite do futebol nacional, o elenco do Ceará teve uma valorização de 14,9%, saindo de 16,45 milhões de euros (aproximadamente R$ 105,2 milhões) para 18,90 milhões de euros (cerca de R$ 120,9 milhões).

Elenco Tricolor

Legenda: Elenco do Fortaleza fez história em 2021 Foto: Fabiane de Paula

Quase todos os jogadores do elenco do Fortaleza registraram aumento no valor de mercado. Apenas o zagueiro Jackson, o lateral-direito Daniel Guedes, o volante Gustavo Blanco, o meia Lucas Lima e os atacantes Osvaldo e Wellington Paulista registraram desvalorização. Nenhum deles conseguiu se firmar como titular.

O goleiro Marcelo Boeck, o lateral-esquerdo Bruno Melo e o atacante Ángelo Henríquez não tiveram alteração nas avaliações mercadológicas.

Valor dos outros times

Legenda: Campeão da Libertadores, Palmeiras tem o elenco mais valorizado do futebol brasileiro em 2021 Foto: PABLO PORCIUNCULA / AFP

Praticamente todos os times da Primeira Divisão tiveram valorização dos elencos, menos o Corinthians, que teve uma diminuição de 8,3% de valor de mercado, caindo de 82,65 milhões de euros (aproximadamente R$ 528,9 milhões) para 75,75 milhões de euros (cerca de R$ 484,8 milhões).

Campeão brasileiro, o Atlético-MG saltou de 73,75 milhões de euros (aproximadamente R$ 472 milhões) para 112,5 milhões de euros (cerca de R$ 720 milhões).

Os dois elencos mais valiosos do futebol brasileiro, porém, são dos dois finalistas da Libertadores: o Palmeiras, com aumento de 72,7%, chegou ao valor de mercado de 175,45 milhões de euros (aproximadamente R$ 1 bilhão e 122 milhões), enquanto o Flamengo, que cresceu 26,4%, está avaliado em 155,2 milhões de euros (cerca de R$ 993,2 milhões).

OS VALORES DOS ELENCOS DA SÉRIE A 2021