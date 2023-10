O que ganha o campeão da Copa Sul-Americana? Confira valores e vagas em torneios da LDU

A LDU, do Equador, se sagrou campeã da Copa Sul-Americana de 2023. A taça foi conquistada neste sábado (28), ao superar o Fortaleza por 4 a 3, nos pênaltis, após um empate em 1 a 1 no tempo normal da final da competição, realizada no estádio Domingo Burgueño, no Uruguai. O título chega com premiação e um calendário cheio para a temporada de 2024, com novos desafios internacionais.

Com uma trajetória internacional consolidada, a LDU alcançou o 5º título continental da história - antes, venceu a Copa Sul-Americana em 2009, a Libertadores em 2008, além da Recopa em 2009 e 2010. Assim, chegou no torneio com o lema de buscar "La Quinta" e teve méritos, alcançando diversos bônus imediatos e também futuros.

O que a LDU ganha com o título da Copa Sul-Americana?

Premiação : US$ 5 milhões (cerca de R$ 25 milhões).

: US$ 5 milhões (cerca de R$ 25 milhões). Pontuação : mais 600 pontos no ranking de clubes da Conmebol.

: mais 600 pontos no ranking de clubes da Conmebol. Libertadores : vaga como cabeça de chave da fase de grupos para 2024.

: vaga como cabeça de chave da fase de grupos para 2024. Recopa : vaga para o torneio contra o campeão da Libertadores.

: vaga para o torneio contra o campeão da Libertadores. Desafio de Clubes : vaga para o torneio contra o campeão da Liga Europa.

: vaga para o torneio contra o campeão da Liga Europa. Final Four [EM ANÁLISE]: vaga para novo torneio em 2024, com times da Conmebol e da Concacaf.

O primeiro é a bonificação de US$ 5 milhões (cerca de R$ 25 milhões) pelo título. O Fortaleza, pelo vice-campeonato, conquistou US$ 2 milhões (cerca de R$ 10 milhões).

O segundo é a somatória de 600 pontos no ranking de clubes da Conmebol. No início de 2023, os equatorianos estavam na 23ª posição, com 3.107. Já o Fortaleza ganha 300 pontos - na lista prévia do começo da temporada, o Leão aparecia em 78º colocado, com 532.

Os demais bônus são exclusivos da LDU, que conquistou vaga em três torneios, com possibilidade de mais um. Os confirmados são: a Recopa (enfrenta o campeão da Libertadores, que pode ser Fluminense ou Boca Juniors-ARG), a Libertadores (entra como cabeça de chave no Pote 1) e o Desafio de Clubes (encara campeão da Liga Europa em jogo único no exterior). A outra novidade é o Final Four, uma iniciativa ainda debatida entre Conmebol e Concacaf que deve reunir os vencedores da Libertadores, do Campeonato Mexicano e da Leagues Cup, torneio vencido pelo Inter Miami-EUA, do astro argentino Lionel Messi.

