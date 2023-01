Fortaleza define metas para 2023; veja objetivos e premiações da temporada

O Fortaleza definiu as metas da temporada de 2023. Com orçamento recorde para o futebol cearense, participação na Libertadores, sequência na Série A e a manutenção do técnico argentino Vojvoda, o clube projeta objetivos, que servem como parâmetro para avaliar os resultados na competição.

As expectativas aumentam junto ao torcedor, principalmente pelo desempenho histórico recente. Assim, se manter em alta e repetir o rendimento é um desafio, agora com mais responsabilidade.

No Campeonato Cearense, um desejo interno da diretoria tricolor é a conquista do pentacampeonato, inédito na história leonina. Além disso, ultrapassaria o Ceará em títulos estaduais, totalizando 46.

A equipe também tenta repetir a conquista da Copa do Nordeste. Nos demais torneios, como Copa do Brasil e Série A, o foco é retomar os feitos, enquanto sonha em chegar na fase de grupos da Libertadores - inicia na 2ª eliminatória. Atingir as metas é fundamental para manter o equilíbrio financeiro no ano.

OBJETIVOS DO FORTALEZA

Campeonato Cearense : conquistar o título.

: conquistar o título. Copa do Nordeste : avançar no mínimo às semifinais.

: avançar no mínimo às semifinais. Copa do Brasil : avançar no mínimo às quartas de final.

: avançar no mínimo às quartas de final. Série A : conseguir posição que classifica para torneio internacional.

: conseguir posição que classifica para torneio internacional. Libertadores: avançar para fase de grupos ou conseguir a vaga na Sul-Americana.

POSSÍVEL PREMIAÇÃO SE ATINGIR OS OBJETIVOS

Copa do Nordeste : R$ 4,4 milhões.

: R$ 4,4 milhões. Copa do Brasil : R$ 8,8 milhões.

: R$ 8,8 milhões. Série A : cerca de R$ 16,2 milhões.

: cerca de R$ 16,2 milhões. Libertadores: cerca de R$ 21,1 milhões.

DESEMPENHO DO FORTALEZA EM 2022

Campeonato Cearense : campeão.

: campeão. Copa do Nordeste : campeão.

: campeão. Copa do Brasil : avançou às quartas de final.

: avançou às quartas de final. Série A : ficou no G-8 e se classificou para a Libertadores.

: ficou no G-8 e se classificou para a Libertadores. Libertadores: avançou às oitavas de final.