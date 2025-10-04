Varejo de moda em alta no Brasil: como pequenos empreendedores podem se destacar no setor?

O Brasil vive um momento notável de empreendedorismo. Só nos três primeiros meses de 2025, mais de 1,4 milhão de pequenos negócios foram abertos no país, sendo 78% deles de microempreendedores individuais (MEIs), segundo dados do Sebrae. Entre os setores mais procurados por quem está começando, o varejo de moda tem se consolidado como uma das apostas mais promissoras para geração de renda, autonomia e crescimento no mercado.

Esse movimento acompanha o bom desempenho do setor, que faturou R$ 215 bilhões em 2024 — um crescimento de 7% em relação ao ano anterior, segundo a Associação Brasileira da Indústria Têxtil e de Confecção (Abit). A moda brasileira segue pulsante, criativa e cheia de oportunidades, especialmente para quem sabe se adaptar e inovar.

É notório que muitos empreendedores chegam com vontade de crescer, mas sem domínio dos processos mais básicos do varejo, como controle de estoque, precificação e presença digital. Hoje, estar nas redes sociais e plataformas de venda online deixou de ser um diferencial e se tornou uma necessidade para quem quer competitividade e visibilidade de marca. Com apoio técnico, infraestrutura adequada e estratégia, é possível trilhar um caminho sólido e rentável.

Um dos pontos importantes que podemos reforçar para lojistas é: apostar na diferenciação é o caminho mais inteligente para se destacar no mercado. Marcas que constroem uma narrativa clara, mesmo que simples, conseguem se conectar melhor com o público, criar vínculos reais e aumentar o potencial de fidelização. E isso vale tanto para quem vende moda evangélica, plus size, streetwear ou moda sustentável. Ter um nicho bem definido ajuda a ser lembrado, recomendado e desejado.

Também tenho visto com entusiasmo o uso estratégico das redes sociais por parte dos lojistas da região. As lives no Instagram e TikTok, por exemplo, têm sido excelentes ferramentas para apresentar novidades e impulsionar vendas em tempo real. Além disso, parcerias com influenciadores locais podem ajudar a atrair públicos novos com investimento acessível e retorno rápido.

A estrutura oferecida por centros de compras modernos, aliadas a ações educativas e de incentivo ao empreendedorismo, forma uma base sólida para quem deseja se especializar e crescer no setor. Empreender não é fácil, mas é possível e pode ser transformador. Nós do Circuito, seguimos comprometidos em gerar oportunidades, fomentar o comércio e impulsionar milhares de marcas que nascem aqui todos os dias.