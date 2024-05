Smith, homem de meia idade, boa aparência, possuidor de recursos econômicos herdados do genitor, graduado – com dificuldade – em Ciências Sociais era extremamente vaidoso. Apesar de casado, procurava ter relacionamentos com moças bonitas e, enganando-as, fazer viagens românticas. Não se dedicava ao trabalho, vivendo ou “vegetando” de rendas auferidas sem esforço.

A rigor, mau caráter, pois sua vida era dominada por sentimentos oriundos da vaidade, tais como, a inveja, a calúnia, o ódio, a ambição, o orgulho, dentre outros. Por não possuir um interior sadio e consistente, não se importava com o mundo exterior. Coitado do Smith! Não percebia que a vaidade de hoje é a ilusão da grandeza que se transformará em sofrimento amanhã. Pois bem, como sempre, vivendo de aventuras irresponsáveis, procurou o seu “melhor amigo” para pedir uma opinião. Desejava se candidatar a um cargo no Legislativo Federal e gostaria de saber de Pedro Luiz se era uma boa ideia. Ao ouvir a pergunta, o “pseudo- amigo” ficou perplexo.

No entanto, Pedro Luiz teve um momento de lucidez e desaconselhou o visionário e egoísta Smith. Foi mais além, indagando-lhe a razão do seu desejo. Respondeu Smith: Na vida consigo tudo o que quero e “ficaria feliz”, quando falecer, ter meu nome imortalizado numa avenida, numa praça, numa rua, ou até mesmo num município. Pobre Smith! Observando-se trechos do poema “Ilusão da Vida” de Francisco Otaviano, pode-se dizer: Smith você “passou pela vida em branca nuvem”; “foi espectro de homem”; “só passou pela vida, não viveu”. É importante saber que a humildade é o caminho para se encontrar a verdade e a felicidade. “Deve-se deixar a vaidade aos que não tem outra coisa para exibir.” (Balzac) e “A vaidade é um princípio da corrupção”. (Machado de Assis).

Gonzaga Mota é professor aposentado da UFC