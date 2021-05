Transformação digital na saúde pública

Legenda: Tadeu Oliveira já exerceu o mandato de deputado estadual Foto: Arquivo pessoal

O processo de transformação digital que já era uma realidade na nossa sociedade, tornou-se muito mais presente e foi acelerado com o início do período pandêmico. Assistimos a uma mudança de hábito nas diversas instituições e na vida das pessoas, incluindo o ato de trabalhar, realizar compras e até mesmo orar a Deus, que passaram a ser realizados de forma virtual.

De forma geral, podemos conceituar a transformação digital como uma forma de integrar a tecnologia aos processos de uma instituição, com o objetivo de alcançar soluções eficientes e serviços inovadores para agregar valor para as pessoas, a essas instituições e a sociedade como um todo.

O grande desafio tem sido romper barreiras para a implantação da transformação digital, aproveitando todo seu potencial para ser vivenciado em todos os segmentos, tanto no setor privado como no público. O segmento da saúde é um dos mais críticos e precisa de mais eficiência operacional para atender a grande demanda de pacientes.

Neste sentido, e de posse do meu mandato, apresentei na Assembleia Legislativa do Estado do Ceará o projeto de indicação 184/2020, aprovado em plenário. Esse projeto sugere a criação do Portal de Especialidades Médicas do Estado do Ceará.

O portal, composto por médicos das várias especialidades, dará orientação e suporte técnico especializados e a distância ao corpo clínico das unidades básicas de saúde. A orientação remota, através de uma plataforma, permite a troca de informações e opiniões entre médicos com a finalidade de promover suporte diagnóstico e terapêutico aos pacientes que necessitam de um atendimento especializado nas UBSs, quando disponíveis as condições para sua realização com segurança, privacidade e resolutividade.

Dessa forma iremos promover a agilidade e eficiência do atendimento médico especializado, reduzindo a longa fila de espera para atendimentos e consultas no nível secundário, beneficiando o paciente da saúde pública e evitando o agravamento de sua condição clínica.

Práticas modernas na nossa saúde pública estabelecem objetivos comuns e capacitam equipes a avançar juntas. Isso está muito mais perto e ao nosso alcance do que imaginamos.

Tadeu Oliveira

Odontólogo e empresário