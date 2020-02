Tema reflexivo

Aventura. Embate interno. Mente trabalhando. Luta permanente. Batalha mental para eliminar pesadelos. Total empenho a fim de mudar ideias nocivas. Cercar nossos pensamentos de luzes. Primazia pelo claro natural como a luz do dia. Acordar mesmo. Ter a certeza do domínio dos nossos atos.

Introito reflexivo capaz de fugir das situações críticas. Tendência mórbida para mergulhar em águas revoltas. A calma dos lagos é o contraponto das marés atiçadas por tempestades. Temos necessidade de enfrentar verdadeira batalha mental e dar passagem às boas ideias. Transformar pesadelos em sonhos cuja leveza nos faça bem. Desejar, ardentemente, vivenciar um jornalismo de boas notícias.

Nossa vontade maior é plantar em terreno fértil para ver brotar bons frutos. A batalha mental proposta é na tentativa de vencer crises. Afastar fraquezas conducentes ao uso de drogas. Orientar nossos jovens no sentido de caminhar por trilhas aplainadas longe das fraquezas manipuladas por terceiros não beneficiados pelo fator educação. Há tanta gente ao lado da juventude que não existe razão para anular as boas influências. Todos nos sentimos convocados para a batalha mental onde possam prevalecer o bom senso e o lado melhor da nossa formação.

O pôr do sol não provoca escuridão. É o momento que sugere repouso a fim de recomeçar, no dia seguinte, a contemplar nova jornada repleta de esperança. O ser humano está sempre aureolado pela luz do mundo. Batalha mental sem armas mortíferas. Batalha mental totalmente impregnada do bem inerente à nossa natureza de seres humanos.