Sobrado e casa grande

O convite que Deus quer da nossa parte, em época de coronavírus, é o de colocar todo o talento potencial, sabedoria dos seres humanos, a serviço da vida. As coisas não podem parar; nada de blecaute e apagão planetário, num não à indigência, à miséria e à fome.

Que todos estejamos comprometidos, num espírito franciscano, com a renovação e a restauração das estruturas, já antevendo uma sociedade mais justa e igualitária. Que também estejamos longe da especulação financeira e de tudo que busca desfigurar a imagem de Deus.

Convém pensar no momento doloroso e crucial, pelo qual passa a humanidade atualmente; que seja providencial a solução para esta situação de calamidade.

Que possamos compreender o sentido mais radical, humanitário e solidário, na busca do amanhã, levando em conta a criatividade, no amor de uns para com os outros, plantando a boa semente da esperança. Que Deus nos ajude a superar todos os empecilhos, na reconciliação de tudo n'Ele. Não estaremos sozinhos e nem será o fim.

Vemos moradores das casas grandes e sobrados enormemente assustados. Muitas pessoas estão abaladas pelo que vem fortemente causando a Covid-19, mas, como no exemplo acima, jamais devemos perder a esperança. Peçamos ao bom Deus para que esse mal não chegue aos mocambos, às palafitas, às senzalas e às favelas. Atentos e vigilantes, sim! Deus é grande e infinitamente maior!

O bom Deus quer nos ajudar em cada instante da vida, e, de nossa parte, requer sensibilidade, a partir daquela esperança e confiança que não enganam, oriundas lá do alto. Não vamos nos esquecer do futuro, do belo e do fecundo, e também da beleza da vida, que é dom e graça.

Geovane Saraiva

Padre, pároco de Santo Afonso