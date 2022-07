Quais as consequências da falta de direcionamento na carreira?

Conhecer as etapas necessárias para alcançar metas profissionais é essencial em qualquer carreira, afinal, é por meio do planejamento que o indivíduo consegue vislumbrar seus planos, bem como tornar os mesmos de fato viáveis. Porém, as consequências da falta de direcionamento na carreira, pode incorrer em diversos problemas.

Ainda, é válido destacar que normalmente os jovens são pouco influenciados a pensar sobre o direcionamento de suas carreiras. Dessa forma, a escolha acaba se tornando comprometida, havendo até mesmo uma real possibilidade de que uma qualificação escolhida, por exemplo, não tenha relação sequer com a carreira do indivíduo.

A vida profissional não precisa ser apenas algo que se faz para assegurar a sobrevivência financeira. Quando o profissional tem satisfação no que faz, no serviço que desempenha, a carreira se torna mais um aspecto de sua vida, ou seja, é uma faceta de sua existência que também lhe dá prazer.

Para assegurar essa satisfação, no entanto, é importante reconhecer os benefícios do planejamento e de como o mesmo pode auxiliar na construção de uma vida mais plena. Do contrário, a falta de direcionamento, pode acarretar alguns desafios importantes para a vida profissional de qualquer pessoa, tais como o tédio e estagnação; frustração e estresse; conformismo; e sensação de inferioridade.

Bruno Cunha é consultor de carreira e headhunter