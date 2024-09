Pra falar do Caibalion

Dizem que a gente nasce sozinho, mas o fato é que a gente não nasce para ser sozinho. Aliás sozinho, nenhum recém-nascido conseguiria sobreviver, portanto, todos nós precisamos de cuidado, atenção, suporte e orientação. Para além das necessidades fisiológicas, o mundo ao nosso redor vai escrever nas páginas em branco que somos, segundo John Locke, ao explicar o conceito de “tábua rasa”. E o Caibalion; conjunto egípcio de sete leis universais, é como um livro de instruções para a vida. É como um amigo que diz; olha, essa viagem é mais longa e vai ser legal, mas também vão ter momentos estranhos, perigosos. Essa viagem é a vida e o Caibalion pode ser a sua bagagem.

Pra continuar essa conversa, preciso dizer que o Egito já foi o país que mais reunia sábios. O dito autor do Caibalion; Hermes Trismegisto conseguiu se destacar entre eles. Também precisamos explicar que sábio não é quem leu sobre tudo ou sabe tudo, é quem aprendeu a se controlar, aprendeu a enfrentar o medo e sabe encontrar a melhor solução para os problemas. O sábio usa para o bem tudo que aprende. E faz bom uso do conhecimento para o ambiente, para as demais pessoas. E tudo isso está nas leis universais. Pasmem; são lições tão antigas e tão atuais. Quem aprende sobre elas vive melhor. Entre as leis estão; a capacidade de vigiar os pensamentos, o poder de fazer um pouco a cada dia, o respeito à leis naturais que atuam nas coisas grandes e nas coisas pequenas, além das vantagens de neutralizar disputas e levar paz ao mundo.

O Caibalion adverte que a gente se torna o que vibra; músicas, conversas, ambientes. Nos ensina também que o pequeno pode virar grande, o frio pode se tornar quente. As coisas podem mudar de um polo para outro. Então você pode mudar também. Raiva pode virar perdão, preguiça pode virar determinação, ódio também pode virar amor. É só querermos trabalhar com isso. Uma dessas leis eu recomendo que você deixe bem acessível na mochila da vida; a lei de causa e efeito; você vai colher o que está plantando. Ensinar seu filho sobre o Caibalion é uma forma de ensinar valores pra toda a vida, em síntese; seja forte e bom.