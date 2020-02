O vereador na sua essência

Aprendi na vida pública enquanto vereador que é na rua, perto do povo, que o nosso trabalho consegue efetivamente alcançar os que mais precisam. Fortaleza é a quinta capital mais populosa do País, é territorialmente extensa e possui um enorme potencial econômico em desenvolvimento. Com essas características, é natural que a cidade tenha diversos desafios à altura das expectativas do seu povo.

Com a experiência de três mandatos, sei que é responsabilidade do vereador fiscalizar, legislar e representar os interesses dos cidadãos. Por isso, acompanhamos as ações e investimentos do Município, sobretudo nas áreas mais vulneráveis.

Acredito que a harmonia entre o Executivo e o Legislativo resulta em um ganho para a população, pois são poderes que se complementam com o objetivo de construir uma Fortaleza mais justa.

Para a nossa gente, ver um vereador no bairro é a certeza de que há alguém olhando por eles, cientes das suas dificuldades, propondo leis para corrigir eventuais injustiças e articulando, junto ao Executivo, alternativas que promovam o bem-estar das pessoas. Daí a importância de nos manter atentos ao nosso compromisso de ser a voz do povo.

Nesse sentido, a participação nas sessões legislativas e o uso da tribuna são resultados de um trabalho que iniciou lá atrás, na escuta das ruas, ao caminhar pelas comunidades. O plenário é um espaço de compartilhamento dessas experiências e de busca de soluções que atendam ao coletivo.

Hoje, reiniciamos essas discussões na Casa e nos preparamos para debates importantes. No entanto, tenho a segurança de dizer que nossa atuação deve estar diretamente ligada às bases, posto que essa é a ponta do nosso trabalho. Um vereador não pode estar distante do povo, sob o risco de se apartar também daquela que é a sua principal essência.

Antônio Henrique

Vereador e presidente da Câmara Municipal de Fortaleza