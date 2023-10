O potencial dos eventos online

No entanto, as opções de eventos online e híbridos ainda não refletem seu potencial. A maioria dos eventos virtuais se resume à transmissão de vídeos pela internet, o que cria uma experiência limitada em comparação com o encontro presencial. A questão é: como podemos reinventar e enriquecer a experiência dos eventos online?

Em 2021, o Google I/O lançou um desafio à indústria de eventos ao criar uma experiência imersiva e gamificada que manteve os participantes envolvidos por horas a fio. Este evento pioneiro demonstrou como os recursos tecnológicos ainda são pouco explorados no mercado de eventos.

Uma equipe cearense embarcou nessa missão e criou uma plataforma de eventos imersiva chamada Eventoverso. Baseada em banco de dados georreferenciados na nuvem, a plataforma usa o cenário de Jericoacoara para realizar exposições, palestras e até jogos com prêmios em dinheiro. Os visitantes poderão participar de eventos em uma experiência imersiva que permite interações no mapa do evento, como se estivesse dentro de um game.

A plataforma possibilita que o expositor gere leads qualificados a partir dos visitantes que entrarem no stand, dando destaque à marca do expositor e gerando receitas durante todo o período do evento. Um exemplo de como a inovação tecnológica pode redefinir e enriquecer a experiência de um evento online. O desenvolvimento dessa tecnologia de alta complexidade garantiu à startup captação recente no edital do Centelha do CE e foi a startup cearense melhor qualificada na seleção do programa Inovativa 2023.2.

Helton Uchoa é fundador da startup Eventoverso e CEO do Grupo UTEI