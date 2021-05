Iniciamos este nosso artigo nos referindo a nós, os mais velhos, porque somos um deles, sem esquecer, que um dia, esta mocidade que nos rodeia, vai atingir este nosso atual estágio de existência, portanto, esta mensagem não diz respeito apenas àqueles que, como este escriba, já atingiram as raias do ocaso de uma vida bem aproveitada.

Sim, pois, nós, os mais velhos, cabotinismo à parte, apesar de termos passado em uma época onde se deflagraram a Revolução Sexual e o Movimento Hippie; de nos havermos revoltados contra certos valores tidos como tradicionais; de termos cantado, dançado e aplaudido as músicas da Jovem Guarda, da Bossa Nova, dos Beatles e dos Rolling Stones, não contribuímos para eliminar a melodia da música, o talento, a animosidade nem a criatividade que devem subsistir em todo ser humano, seja ele de qual etnia for.

Por isso nos orgulhamos de manter nossa boa aparência e a estratificada experiência, conquistadas pelos tantos anos já vividos, que nos permitiram ter a sabedoria e a cortesia ao nos relacionarmos com as pessoas, mesmo sendo elas jovens e que as vezes pensam que são mais importantes do que nós pelo fato de terem mais facilidade de assimilar as maravilhas da modernidade, especialmente aquelas advindas com a chegada da tecnologia da informática, em seus vários campos de aplicações.

Nesse tocante, mal sabem eles, jovens, que tudo isso lhes foi legado em função da inteligência e conhecimento de gente com faixa etária semelhante à nossa, a exemplo de Leonardo da Vinci, Stephen Hawkins, Thomas Edison, Isac Newton, Albert Einstein, dentre outros, que se dedicaram ao desenvolvimento da ciência para trazer mais conforto e desenvoltura na execução das tarefas inerentes à profissão de cada um ao desempenhar o labor que garanta à sua subsistência, bem como, o conforto nos momentos de lazer e, por último, dão a cada um deles, jovens, a ventura e a felicidade que nós, os mais velhos, ainda estamos tendo o privilégio de usufruir de um modo que melhor nos apraz.

Luiz Itamar Pessoa

Advogado