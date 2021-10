Muito além do parlar

A Assembleia Legislativa fez no fim de setembro uma sessão itinerante. Anunciada e presidida pelo Presidente Evandro Leitão, envolveu Conselho de Altos Estudos e Assuntos Estratégicos, Diretoria Legislativa, Parlamentares e várias esferas aderentes ao projeto.

Porém, mais do que muitos órgãos ligados ao legislativo, a itinerância envolve lideranças locais e estaduais, e, mais importante, o ente que dá razão a tudo isso: o cidadão, a cidadã. Eleitor ou não, o importante é atrair para o centro da participação junto ao poder constituído, aquele ou aquela para quem o parlamento deve olhar.

Estar com o povo é obrigação. Para ouvir queixas ou elogios, pessoas públicas com mandato precisam se expor em função do grave momento econômico e histórico ao qual passamos. Por isso a sessão itinerante leva consigo serviço em parceria com Sistema S e Sebrae, e um festival cultural.

A importância de levar serviços se explica por si – as instituições podem aguardar as necessidades do povo, mas também devem ir aonde ele está. Quanto à cultura, esse rico Ceará, com suas construções históricas, não pode abrir mão de mostrar aos cearenses, todo um conjunto de manifestações artísticas desenvolvido para reafirmar sua identidade, sua força, sua resiliência.

Enquanto isso os parlamentares estaduais estarão votando leis, olhando para as realidades locais, em um exercício de aprofundamento coletivo e representativo. Ou seja, um ou alguns representam uma realidade local, mas todos os parlamentares vivenciam as qualidades do local e sabem das dificuldades merecedoras dos esforços do plenário.

Essa legislatura se esforçará para tornar frequente a iniciativa porque somos muitos cearenses, somos muitas qualidades, somos diversas oportunidades, somos inúmeras demandas, mas somos um só povo, com grandes vitórias recentes e uma garra única concentrada a fim de construir nosso futuro.

Romeu Aldigueri é deputado estadual, pelo PDT

*Esse texto reflete, exclusivamente, a opinião do autor