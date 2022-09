Fisioterapia: uma ciência instigante, relevante e que vale a pena

A fisioterapia é uma profissão que possui como elemento central o movimento humano em todas as suas expressões e potencialidades. Atualmente o profissional da área possui uma ampla área de atuação, auxiliando no processo de recuperação física em crianças, adultos e idosos. Além disso, trabalha na prevenção, tratamento e recuperação funcional de diversas doenças. Além das tradicionais áreas de atuação (musculoesquelética e neurologia), o fisioterapeuta desempenha sua função em diversas outras especializações, dentre elas, cardiorrespiratória, saúde da mulher, dermatofuncional e estética, fisioterapia no trabalho, urologia e ginecologia, esportiva e saúde do atleta, entre outras.

Alguns elementos têm contribuído para o crescimento da profissão. Dados do Instituto Brasileiro de Geografia Estatística (IBGE) indicam que o brasileiro vive cada vez mais. Em contrapartida, esse avanço traz consigo o surgimento de diversos problemas de saúde relacionados ao envelhecimento. O fisioterapeuta tem papel fundamental na promoção, manutenção e recuperação da funcionalidade e qualidade de vida na população de pessoas idosas, o que tem aumentado a demanda por profissionais da área. Outro aspecto a ser destacado, e que impõe a necessidade do profissional fisioterapeuta, são as exigências do mercado de trabalho e a consequente intensificação de esforços físicos e mentais na classe trabalhadora. Nesta perspectiva, a preocupação com a saúde do trabalhador vem exigindo a presença de um profissional que busque o equilíbrio físico necessário para atender às demandas atuais, exigindo a presença do fisioterapeuta em diversas instâncias na cadeia de produção.



Mais recentemente, a sociedade se deparou com uma emergência sanitária em nível mundial com a pandemia pelo novo coronavírus. A disseminação do vírus, e seu consequente impacto na saúde de uma ampla gama da população, revelou a importância da fisioterapia que atua tanto no contexto crítico do paciente, quanto em seu processo de recuperação funcional de longo prazo. Neste contexto, elementos como o teleatendimento (atendimento à distância) ganhou força e pôde viabilizar o acesso de uma parcela significativa da população, fazendo da fisioterapia uma profissão de ampla atuação, reconhecimento e amplitude.



O conceito de saúde tem sido considerado cada vez mais dentro de uma perspectiva multidimensional, ou seja, um conceito que agrega o bem-estar físico, psíquico, social, emocional e espiritual. Esta abordagem coloca as profissões da área da saúde cada vez mais ligadas e vinculadas. Assim, o profissional da fisioterapia é um importante elo cujas ações reverberam e impactam diretamente nos diversos outros elementos que compõem a saúde individual e coletiva. Características como qualidade técnico-profissional, ética, visão integrativa, escuta e comunicação qualificadas, sensibilidade à realidade individual e territorial, e às reais necessidade funcionais da população (dentre outras) são hoje exigidas do profissional para que faça frente às demandas contemporâneas. Considerando este panorama, diversos segmentos da sociedade têm se aproximado cada vez mais do profissional fisioterapeuta, reconhecendo-o como agente promotor da saúde física, capaz de atender pessoas nos contextos da prevenção e do tratamento especializado de alta complexidade.



Assim, a Fisioterapia é uma área que permite ao profissional uma ampla atuação, com grandes oportunidades em campos e situações diversas, aliando no dia a dia do profissional uma vivência humanizadora e gratificante, aliada à elementos tecnológicos e com grande potencial inovador.

Marcelo Fernandes é coordenador do curso de Fisioterapia da Universidade Presbiteriana Mackenzie (UPM)