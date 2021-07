Expertise e relacionamento: fatores de sucesso para consultorias de TI

Legenda: Fernando Riva é sócio-fundador e VP of Growth & Finance da Iteris Foto: Divulgação

O ano é 2021 e a TI deixa de ser uma área técnica para assumir um status mais estratégico. Esta nova conjuntura, derivada da pandemia, desencadeou uma série de mudanças na sociedade na forma de enxergar o futuro, abrindo mais espaço e importância às questões éticas e de cuidados com o meio ambiente.

Inseridas nesse cenário, as marcas que não estiverem alinhadas com as tendências globais, serão colocadas para trás. Pensando nisso, elaborei alguns pilares para o sucesso das consultorias do segmento.

Um novo tipo de capitalismo se instalou, a tendência é que o sucesso empresarial esteja ligado ao compromisso. Ser uma consultoria em constante evolução, permite apoiar a transformação digital das empresas com o que há de mais moderno em processos e tecnologias. A utilização de metodologias ágeis nos permitem garantir que as demandas sejam entregues com a velocidade que o negócio exige, além de melhorar resultados e diminuir custos.

A prática da cultura da colaboração deve ser algo presente dentro e fora das consultorias. O trabalho da TI não deve ser taxado, exclusivamente, pela entrega do que foi contratado, e sim pela inovação e atendimento empático. As parcerias vão além das empresas, afinal, as organizações são feitas de pessoas.

A conquista do cliente é sempre seguida pela escuta e compreensão. Primeiramente ouça e entenda o desafio e o resultado esperado, para que então a entrega seja feita com qualidade e, espontaneamente, atendendo as expectativas.

A gestão de pessoas de forma estratégica é um dos grandes desafios para o segmento no Brasil, sendo necessário a construção de uma cultura organizacional.

Com o avanço de inovações tecnológicas, as equipes de TI passaram a ter relevância na proposta de valor de produtos e serviços, os profissionais deixam de ser figurantes nos processos de produção e passam a ter um papel valorizado.

Humanos são o principal ativo de uma empresa, e investir na capacitação de suas habilidades essenciais, soft skills, resulta em um melhor desempenho.

Os três pilares que abordei aqui, você os enxerga presentes no modelo de negócio e de gestão dentro da sua empresa?

Fernando Riva

Empresário